رياضة القليوبية يشهد فعاليات اللقاء الحواري تحت شعار "مع الشباب"

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اللقاء الحواري تحت شعار "مع الشباب" لبث روح الولاء والانتماء، ضمن فعاليات صيف شبابنا ، والذى تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وبمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

لقاء الشباب والرياضة بالقليوبية

رحب الفرماوي الحضور وأكد أن اللقاء الحواري اليوم له أهمية كبرى في غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب لما له من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومدى أهمية محاربة القيم والمفاهيم الغير صحيحة،وأهمية تحكيم العقل والمنطق في جميع الأمور وعدم الانسياق وراء الأفكار والأخبار المغلوطة وحث الشباب على احكام العقل والمنطق، يأتي ذلك للدور المجتمعي الذي تقدمه الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أدار اللقاء الحواري اليوم مع الشباب الدكتور تامر محمد الشحات دكتور علم النفس بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية، ودارت حلقات نقاشية عن موضوع "المواطنة"، تعريف المواطنة والوطن والدولة، معنى الولاء الانتماء ومظاهر الولاء، حقوق وواجبات المواطن، سبل غرس قيم المواطنة، العوامل التى تؤثر فى مفهوم المواطنة، كيفية تنمية قيم الانتماء والولاء؟، دور الوزارات المختلفة فى تعزيز القيم.

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