وإنك لعلى خلق عظيم، درس للواعظات السيدات ضمن فعاليات الأَنشطةِ الدَّعوية بأوقاف القليوبية

أقامت مديرية اوقاف القليوبية، اليوم، درس الواعظات للسيدات بمسجد الحجاجي مرصفا ببنها بحضور الواعظة الدكتورة آيه خفاجي أبو العينين الواعظة بمديرية أوقاف القليوبية، وجاء الدرس بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم.

وذلك فى إطار الدور الدعوى والعلمى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف،برعاية من الدكتورأسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

احتفال اوقاف القليوبية بمولد النبي

تناولت الواعظة الحديث عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم:، وبدأت حديثها بالصلاة والسلام على النور، الهادي البشير رحمة الأمة الإسلامية أجمع يقول الملك الحق سبحانه" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"نبي الرحمة، مُعلم الأمة الإنسانية.

أخرج الأمة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان..يقول الملك الحق سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس "، فكنا خير الأمم فازت بخير الرسل، فكان من نعم الله تعالى التى تفضل علينا بها أن خلقنا مسلمين المنهج والشريعة.

ولد الهادي البشير في شهر ربيع الأول في عام الفيل فهُزم جيش أبرهه وانطفأت نيران فراس وتزايلت الأصنام من أماكنها وتصدع إيوان كسرى..أتى نبي الرحمة ليعرفنا أن لا إله إلا الله.يقول الحق سبحانه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".

وتناولت الواعظة فى حديثها، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته معجزاته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأولاده وأصحابه والناس عامة، بل ومع الكفار أيضًا.

أقيمت هذه الندوات بإشراف كامل من مديرى الإدارات الفرعية بالمديرية

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