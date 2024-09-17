متهمة بانتحال صفة طبيبة جلدية وتجميل تستأنف على حكم حبسها عامين

تقدمت سيدة متهمة بانتحال صفة "طبيبة أخصائى جلدية وتجميل" بمنطقة مدينة نصر باستئناف على حكم حبسها عامين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (إحدى السيدات - مالكة عيادة لعلاج الأمراض الجلدية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بممارسة مهنة الطب وانتحال صفة طبيب أخصائى أمراض جلدية وتجميل وقيامها بوصف وبيع عقاقير وأدوية طبية "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" والتى لها أثر بالغ الضرر على صحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.