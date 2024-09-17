دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية

دونالد ترامب، قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، إن جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى "أدوا عملًا جيدًا"، في أول تعليق له بعد محاولة اغتيال ثانية تعرض في فلوريدا.

وفي مساحة على شبكة "إكس"، قال ترامب: "كنت ألعب الجولف مع بعض أصدقائي، وكان ذلك في صباح يوم الأحد (بتوقيت فلوريدا)، كان الجو هادئًا وجميلًا للغاية.. إنه مكان لطيف للتواجد فيه"، بحسب (CNN).

وأضاف: "فجأة انطلقت طلقات نارية في الهواء، أعتقد أنها كانت أربع أو خمس طلقات، لم أعرف عن ذلك، لكن جهاز الخدمة السرية عرف فورا أنه رصاص، وأمسك بي".

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وتابع ترامب: "دخلنا جميعًا إلى العربات، كنت برفقة وكيل، وقام الوكيل بعمل رائع. لا شك أننا كنا خارج هذا المسار. تمنيت أن أحقق تلك الضربة الأخيرة (الجولف)، لكننا قررنا أن نخرج من هنا".

ووصف الرئيس السابق كيف تمكنت قوات إنفاذ القانون من اعتقال المسلح بمساعدة مدني رأى المشتبه به يركض بين الأشجار، والتقط صورة لسيارته.

وأشاد ترامب بالشاهد، مؤكدا أنه "قام بعمل رائع بعد أن ساعدت صورة التقطها لمؤخرة مركبة المتهم في تحديد موقعها سريعا".

وأردف: "كان الأمر مثيرا للاهتمام، ولكن الأمور سارت على ما يرام وقامت الخدمة السرية بعمل ممتاز، وألقت القبض على الرجل، ونأمل أن يظل هناك لفترة طويلة. إنه شخص خطير، شخص خطير للغاية".

ونجا الرئيس السابق، من محاولة اغتيال في 13 يوليو الماضي، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وأصيب بجروح في أذنه آنذاك.