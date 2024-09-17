موقف مبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري الاسباني، يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 4 أهداف ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مرور الجولة الخامسة من الليجا.

ويأتي في المركز الثاني كلا من مبابي مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال مهاجم برشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 4 أهداف

2- ساندرو راميريز، لاس بالماس، 3 أهداف

2- داني أولمو، برشلونة،3 أهداف

2- أيوزي بيريز، فياريال، 3 أهداف

2- لامين يامال، برشلونة، 3 أهداف

2- بورخا ايغليسياس، سيلتا فيغو، 3 أهداف

2- كيليان مبابي، ريال مدريد،3 أهداف

2- رافينيا، برشلونة، 3 أهداف

2- أوهيان سانسيت، أتلتيك بيلباو، 3 أهداف

2- خافيير بوادو، إسبانيول، 3 أهداف

3- ماركوس لورنتي أتلتيكو مدريد هدفان

3- اوسكار مينغويزا سيلتا فيغو هدفان

3- انطوان جريزمان أتلتيكو مدريد هدفان

3- كريستيان ستواني جيرونا هدفان

3- توني مارتينيز ديبورتيفو ألافيس هدفان

3- أبيل رويز جيرونا هدفان

ترتيب الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة



1- برشلونة، 15 نقطة.

2- ريال مدريد، 11 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 11 نقطة.

4- فياريال، 11 نقطة.

5- سيلتا فيجو، 9 نقاط.

6- رايو فاييكانو، 7 نقاط.

7- ألافيس، 7 نقاط.

8- جيرونا، 7 نقاط.

9- أتلتيك بلباو، 7 نقاط.

10- إسبانيول، 7 نقاط.

11- أوساسونا، 7 نقاط.

12- ريال بيتيس، 5 نقاط.

13- مايوركا، 5 نقاط.

14- إشبيلية، 5 نقاط.

15- ليجانيس، 5 نقاط.

16- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

17- بلد الوليد، 4 نقاط.

18- خيتافي، 3 نقاط.

19- لاس بالماس، نقطتان.

20- فالنسيا، نقطة.

وكانت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، شهدت فوز رايو فاييكانو على نظيره أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الخامسة.

كما شهدت الجولة فوز برشلونة على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة، وفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة، في الجولة ذاتها.