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رياضة

نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الدوري الإسباني

نجم برشلونة مهدد
نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الدوري الاسباني

 كلاسيكو الأرض، بات أحد نجوم برشلونة، مهددا بالغياب عن مواجهة ريال مدريد، يوم 27 أكتوبر المقبل، في الدوري الإسباني. 

مدة غياب داني أولمو

 وقال البارسا في بيان طبي، على حسابه بموقع تويتر "يعاني داني أولمو من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وستكون فترة غيابه من 4 إلى 5 أسابيع".

ويعني ذلك أن داني أولمو سيعود قبل الكلاسيكو بأيام قليلة، ما يهدد مشاركته في الموقعة المنتظرة أمام الميرنجي.

وكان أولمو قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61 من مباراة برشلونة وجيرونا بالجولة الخامسة من الليجا، أمس الأحد، وغادر أرض الملعب، وشارك بدلا منه إريك جارسيا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-1 على جيرونا أمس الأحد.

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