يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره فريق شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة ضد شتوتجارت، لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردين لوكا مودريتش، رودريجو.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فيينسيوس جونيور، كيليان مبابي.

وأسفرت القرعة عن وقوع 8 أندية في مجموعة ريال مدريد في تلك المرحلة هم على الترتيب: شتوتجارت، ليل، بوروسيا دورتموند، ميلان، ليفربول، أتالانتا، سالزبورج وبريست.



ويخوض ريال مدريد تلك المباراة بعدما فاز على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة شتوتجارت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني عقب التعافي من الإصابة، بينما استبعد كل من ديفيد ألابا وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا وإبراهيم دياز للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة شتوتجارت

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس.



خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس - إندريك.