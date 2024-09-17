الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

 يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره فريق شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".


ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة ضد شتوتجارت، لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردين لوكا مودريتش، رودريجو.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فيينسيوس جونيور، كيليان مبابي.

 

وأسفرت القرعة عن وقوع 8 أندية في مجموعة ريال مدريد في تلك المرحلة هم على الترتيب: شتوتجارت، ليل، بوروسيا دورتموند، ميلان، ليفربول، أتالانتا، سالزبورج وبريست.


ويخوض ريال مدريد تلك المباراة بعدما فاز على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة شتوتجارت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني عقب التعافي من الإصابة، بينما استبعد كل من ديفيد ألابا وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا وإبراهيم دياز للإصابة.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة شتوتجارت 

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس.


خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس - إندريك.

 

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت

ريال مدريد يمدد عقد نجم الفريق حتى 2027

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريال مدريد شتوتجارت دوري ابطال اوروبا جود بيلينجهام كيليان مبابي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت

ريال مدريد يمدد عقد نجم الفريق حتى 2027

الأكثر قراءة

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

أعطاها لي منظم حفلات في أمريكا، تفاصيل جديدة في تحقيقات سعد الصغير

تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم، تعرف على تفاصيل ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محمود بنتايج خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي وجوميز غير مقتنع باللاعب

منوعات

المزيد

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات

"الإسكان" تطرح عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد

المزيد

انفوجراف

الإمارات في المقدمة.. أكثر 10 دول جذبا للأثرياء خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية