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رياضة

برشلونة يغرد، ترتيب الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الإسباني بعد مرور الجولة الخامسة من الليجا بتحقيق العلامة الكاملة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

ترتيب الدوري الإسباني عقب الجولة الخامسة


1- برشلونة، 15 نقطة.

2- ريال مدريد، 11 نقطة. 

3- أتلتيكو مدريد، 11 نقطة.

4- فياريال، 11 نقطة.

5- سيلتا فيجو، 9 نقاط.

6- رايو فاييكانو، 7 نقاط.

7- ألافيس، 7 نقاط.

8- جيرونا، 7 نقاط.

9- أتلتيك بلباو، 7 نقاط.

10- إسبانيول، 7 نقاط.

11- أوساسونا، 7 نقاط.

12- ريال بيتيس، 5 نقاط.

13- مايوركا، 5 نقاط.

14- إشبيلية، 5 نقاط.

15- ليجانيس، 5 نقاط.

16- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

17- بلد الوليد، 4 نقاط.

18- خيتافي، 3 نقاط.

19- لاس بالماس، نقطتان.

20- فالنسيا، نقطة.

وكانت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، شهدت فوز رايو فاييكانو على نظيره أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الخامسة.

كما شهدت الجولة فوز برشلونة على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة، وفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة، في الجولة  ذاتها.

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