برشلونة يجهز مكافأة ضخمة لـ الجوهرة الإسبانية

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، ينوي تقديم مكافأة مجزية إلى نجمه الإسباني لامين يامال، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن يامال أثبت نفسه كنجم حقيقي سواء مع برشلونة أو منتخب بلاده الذي فاز ببطولة اليورو هذا الصيف.

وأشارت إلى أن برشلونة واضح في موقفه، ويعلم أن عقد يامال، رغم أنه لا يزال 17 عاما، أصبح غير متناسب مع قيمته الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يخطط لتعديل عقد يامال، وزيادة راتبه خلال الموسم الحالي، لأن أجره يبلغ 1.5 مليون يورو فقط.

ورغم أن يامال يحصل على مكافأة، بناء على الأهداف التي يحرزها، لكن لا يزال أجره لا يتناسب مع جودته كلاعب.

ويناقش برشلونة زيادة راتب يامال مع وكيله خورخي مينديز، كما يتفاوضان على شروط تمديد عقده حتى 2030، بمجرد أن يبلغ 18 عاما.

وذكرت أن برشلونة لا يمكنه تجاهل أن باريس سان جيرمان كان مستعدا لدفع 200 مليون يورو من أجل شراء يامال في الموسم الماضي.

برشلونة يهزم جيرونا

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.