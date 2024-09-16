الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يجهز مكافأة ضخمة لـ الجوهرة الإسبانية

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

 كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، ينوي تقديم مكافأة مجزية إلى نجمه الإسباني لامين يامال، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن يامال أثبت نفسه كنجم حقيقي سواء مع برشلونة أو منتخب بلاده الذي فاز ببطولة اليورو هذا الصيف.

وأشارت إلى أن برشلونة واضح في موقفه، ويعلم أن عقد يامال، رغم أنه لا يزال 17 عاما، أصبح غير متناسب مع قيمته الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يخطط لتعديل عقد يامال، وزيادة راتبه خلال الموسم الحالي، لأن أجره يبلغ 1.5 مليون يورو فقط.

ورغم أن يامال يحصل على مكافأة، بناء على الأهداف التي يحرزها، لكن لا يزال أجره لا يتناسب مع جودته كلاعب.

ويناقش برشلونة زيادة راتب يامال مع وكيله خورخي مينديز، كما يتفاوضان على شروط تمديد عقده حتى 2030، بمجرد أن يبلغ 18 عاما.

وذكرت أن برشلونة لا يمكنه تجاهل أن باريس سان جيرمان كان مستعدا لدفع 200 مليون يورو من أجل شراء يامال في الموسم الماضي.

 

برشلونة يهزم جيرونا

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

 

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب أولمو

مدرب برشلونة: نثق في أنفسنا وهذا اللاعب أحدث الفارق أمام جيرونا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نادي برشلونة برشلونة لامين يامال الإسباني لامين يامال اليورو يامال

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب أولمو

مدرب برشلونة: نثق في أنفسنا وهذا اللاعب أحدث الفارق أمام جيرونا

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 9- 2024

منوعات

المزيد

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أول لاعب يصل للمباراة رقم 100 مع البرسا.. مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية