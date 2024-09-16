دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة شتوتجارت، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني عقب التعافي من الإصابة، بينما استبعد كل من ديفيد ألابا وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا وإبراهيم دياز للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة شتوتجارت

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس - إندريك.

يذكر أن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.