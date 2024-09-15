الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفينو فى المنزل بأقل التكاليف استعدادا للدراسة

الفينو, فيتو
الفينو, فيتو

طريقة عمل الفينو، الفينو من أنواع الخبز الشهيرة التى تستخدم فى عمل الساندويتشات، ويعتبر النوع الرسمى المستخدم فى ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل الفينو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل فى فترة الدراسة بدلا من شرائه وذلك للتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الفينو.

مكونات عمل الفينو:-

‎1 عبوة خميرة جافة نشطة 

‎1 / 4 أكواب ماء دافئ

‎3 ملاعق كبيرة سكر

‎1/2 ملعقة صغيرة سكر

‎1 ملعقة كبيرة ملح

‎2 ملاعق طعام من الزيت

‎4 أكواب دقيق أبيض

طريقة على الفينو:-

  • نقوم بإذابة الخميرة و1/2 ملعقة صغيرة من السكر في الماء الدافئ.
  • ثم نخفق 3 ملاعق كبيرة من السكر والملح و3 أكواب من الدقيق معا.
  • ضعى الزيت في خليط الخميرة لتصب في خليط الدقيق وتضرب حتى تصبح ناعمة.
  • اسكبي كمية كافية من الدقيق المتبقي، لتشكيل عجينة ناعمة.
  • اعجنى الخليط حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة مدة حوالي 8-10 دقائق.
  • ضعيها في وعاء مدهون بالزيت غطيها واتركيها ساعتين ترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف الكمية.
  • ثم قسمى نصفين على شكل رغيف ضعيها في صنية على شكل مستطيل غطيها واتركيها مرة ثانية ترتفع حتى تتضاعف 2 ساعة.
  • ثم ادخلي العجينة الفرن في درجة حرارة 375 درجة حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا ويصبح الخبز مجوفًا عندما ينضج.
  • ثم نخرجها من الفرن ونتركه يبرد، ثم نحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.
طريقة عمل الفينو 

تحضير اللانش بوكس 

وثقافة اللانش بوكس فى عصرنا الحالى للأسف خاطئة فمعظم الأمهات تعتقد أن تقديم البرجر والبانية والشاورما وغيرهم جيد فى اللانش بوكس ويشجع الطالب على الطعام ولكن للأسف مثل هذه الأطعمة تسبب خمول الطالب وكسله ما يؤثر على استيعابه للدروس، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كما أن مثل هذه الأكلات مناسبة لوجبة الغداء وليس الإفطار.

أكلات ممنوع تقديمها في اللانش بوكس 

وهناك العديد من الأكلات الممنوع تقديمها فى اللانش بوكس، منها:-

  • المقليات بشكل عام
  • اللحوم المصنعة
  • اللحوم الحمراء والدجاج
  • الشاورما
  • المكرونة والأرز
  • الحلوى
  • العصائر المعلبة.

وأفضل غذاء يمكن وضعه فى اللانش بوكس هو ساندويتشات الجبن والفول والمربى والبيض مع القليل من الخضروات الطازجة أوالفاكهة مع قطع شيكولاتة داكنة أو حفنة من الفول السوداني، فهذه الأكلات تمنح الشعور بالشبع كما أنها خفيفة وبالتالى تضمن الحفاظ على نشاط الطلاب وتحافظ على تركيزهم.

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