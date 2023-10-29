الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، لذيذ واقتصادي وآمن على أسرتك

اللانشون، فيتو
اللانشون، فيتو

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، سهلة وبسيطة وبدلا من شراء الجاهز منه الغير مضمون تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق.

مكونات عمل اللانشون بالبيض والدقيق:-

كوب دقيق

5 بيضات

لون غذائي أحمر يجب وضع القليل منه

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

نصف كوب زيت

5 قطع جبن مثلثات

فلفل اسود

حبهان بودر

Advertisements

ملح

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق:-

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والجبن والدقيق واللون والملح والفلفل الأسود وباقى التوابل.
  • ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نحضر ورق فويل وسترتش رول حيث نصب خليط اللانشون على ورق البلاستيك ونلفه بشكل اسطوانى مثل البون بون.
  • ثم نلف عليه ورق الفويل ونغلقه جيدا أيضا على نفس شكل البون بون.
  • ثم نحضر حلة ونضع بها ماء على النار ونتركها تغلى على النار ثم نضيف ورق اللورى والقرنفل والحبهان ثم نضيف اللانشون ونتركه يغلى على النار الهادئة لمدة ساعة.
  • ثم ننشله من على النار ونتركه يبرد ثم ندخله الثلاجة ليلة كاملة.
  • ثم نخرجه ونقطعه شرائح صغيرة.
  • ثم يقدم بعدها فى الساندويتشات.
طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، فيتو 

ولعمل اللانشون بالفراخ

مكونات عمل اللانشون بالفراخ فى البيت:

ربع كيلو صدور دجاج

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 قطع جبن مثلثات

2 مكعب مرق

كوب ماء

بابريكا

بهارات فراخ

ملح

فلفل اسود

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

3 ملاعق كبيرة زيت

فون طعام احمر حسب الرغبة

طريقة عمل اللانشون بالفراخ فى البيت:-

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات، ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.
  • ثم نحضر اكواب زجاج وندهنها بالزيت
    ونصب فيها خليط اللانشون.
  • ثم نغطيها بورق الزبد وورق الفويل.
  • ونحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها قماشة.
  • ونصب بها الماء حتى ربعها.
  • ثم نرص أكواب اللانشون.
  • ونغطى الحلة ونتركها على النار الهادئة لمدة ساعة.
  • او حتى تمام نضج اللانشون حيث نقوم بعمل اختبار نضج حيث نضع السكين بها إذا أصبح القوام صلب فهذا يعنى أنه جاهز.
  • ثم نرفعه من على النار ونترك اللانشون يبرد تماما، ثم نضعه فى الثلاجة لمدة 4 ساعات.
  • ثم نفرغه من الاكواب ومقطعه ونقطعه، ويمكن حفظه فى الفريزر حسب الرغبة.
txt

طريقة عمل اللانشون بالفراخ واللحمة استعدادا لسندوتشات المدرسة

txt

اعرفي مكونات اللانش بوكس الصحية لطفلك (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللانشون طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق اللحوم المصنعة الساندويتشات طريقة عمل اللانشون بالفراخ الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل الجبنة القريش بمكونات بسيطة أوفر وأحلى من الجاهزة

مخاطر الجبن المصنع بأنواعه (إنفوجراف)

طريقة عمل الجبنة الرومي، فى خطوات بسيطة لساندويتشات المدرسة

معهد التغذية يوضح السعرات الحرارية في الجبن القريش

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

فلسطين وعز الدين نجيب وشهدان الغرباوي في عدد نوفمبر من مجلة "الثقافة الجديدة"

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية