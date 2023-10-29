طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، لذيذ واقتصادي وآمن على أسرتك

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 10:47 م 10/29/2023 10:47:06 PM

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، سهلة وبسيطة وبدلا من شراء الجاهز منه الغير مضمون تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق.

مكونات عمل اللانشون بالبيض والدقيق:-

كوب دقيق

5 بيضات

لون غذائي أحمر يجب وضع القليل منه

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

نصف كوب زيت

5 قطع جبن مثلثات

فلفل اسود

حبهان بودر

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ملح

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والجبن والدقيق واللون والملح والفلفل الأسود وباقى التوابل.

ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر ورق فويل وسترتش رول حيث نصب خليط اللانشون على ورق البلاستيك ونلفه بشكل اسطوانى مثل البون بون.

ثم نلف عليه ورق الفويل ونغلقه جيدا أيضا على نفس شكل البون بون.

ثم نحضر حلة ونضع بها ماء على النار ونتركها تغلى على النار ثم نضيف ورق اللورى والقرنفل والحبهان ثم نضيف اللانشون ونتركه يغلى على النار الهادئة لمدة ساعة.

ثم ننشله من على النار ونتركه يبرد ثم ندخله الثلاجة ليلة كاملة.

ثم نخرجه ونقطعه شرائح صغيرة.

ثم يقدم بعدها فى الساندويتشات.

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، فيتو

ولعمل اللانشون بالفراخ

مكونات عمل اللانشون بالفراخ فى البيت:

ربع كيلو صدور دجاج

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 قطع جبن مثلثات

2 مكعب مرق

كوب ماء

بابريكا

بهارات فراخ

ملح

فلفل اسود

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

3 ملاعق كبيرة زيت

فون طعام احمر حسب الرغبة

طريقة عمل اللانشون بالفراخ فى البيت:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات، ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.

ثم نحضر اكواب زجاج وندهنها بالزيت

ونصب فيها خليط اللانشون.

ونصب فيها خليط اللانشون. ثم نغطيها بورق الزبد وورق الفويل.

ونحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها قماشة.

ونصب بها الماء حتى ربعها.

ثم نرص أكواب اللانشون.

ونغطى الحلة ونتركها على النار الهادئة لمدة ساعة.

او حتى تمام نضج اللانشون حيث نقوم بعمل اختبار نضج حيث نضع السكين بها إذا أصبح القوام صلب فهذا يعنى أنه جاهز.

ثم نرفعه من على النار ونترك اللانشون يبرد تماما، ثم نضعه فى الثلاجة لمدة 4 ساعات.

ثم نفرغه من الاكواب ومقطعه ونقطعه، ويمكن حفظه فى الفريزر حسب الرغبة.