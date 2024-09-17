محافظ الدقهلية: "أنا في مدرسة، مش قادر أحدد هي خاصة ولا حكومية لفخامتها" (فيديو وصور)

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن العام الدراسي سيبدأ والمدارس في ثوبها الجديد، مؤكدا أن مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية بالجلاء في المنصورة بعد تطويرها تضاهي المدارس الخاصة.

“هنبدأ عام جديد بشكل جديد”

وقال محافظ الدقهلية: “هنبدأ عام جديد بشكل جديد، وأنا في مدرسة غير قادر على تمييزها إنها مدرسة خاصة أم حكومة، وهذا نتيجة تعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني.. المدرسة تضاهي أفخم مدارس خاصة على مستوى الجمهورية".

وتابع محافظ الدقهلية في تصريح خاص لـ "فيتو": المدرسة تضاهي أفخم مدارس خاصة على الجمهورية، في الفصول الطالب سينبهر بالتقنية.. وجدت شاشة قيمتها 70 ألفا من أجل التعليم، وهذا يتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام ببناء الإنسان "بداية'.

تأهيل المدارس والطالب

وقال محافظ الدقهلية: ما نشهده مبشر من خلال التزام الجهاز التنفيذي بتأهيل العملية التعليمية والعمل على أن يتفرغ الطالب للتعليم لأن مصر بحاجة لعقول واعية بداية من رياض الأطفال.

ووجه المحافظ الشكر لكل المساهمين من المجتمع المدني ومديرة المدرسة، وأعرب عن أمله في تعميم التجربة، مؤكدا تفاؤله ببداية التعليم الجديدة من أجل جيل واعٍ ووطني محب لبلده.

إعادة دراسة مفهوم الأسرة

وأشار محافظ الدقهلية في تصريحاته لـ "فيتو" إلى الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، موضحا أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "بداية" من أهم أهدافها إعادة دراسة مفهوم الأسرة عند كل أسرة مصرية من خلال حملات توعوية، ولابد من مشاركة المجتمع ووعي المواطن نفسه بالمشكلة وأنه سيساهم في حلها، قائلا: "إيد لوحدها متسقفش"، والمبادرة قائمة على الوعي وتوفير المناخ المناسب لبناء حياة الطفل وصحته وتعليمه والرياضة.. الموضوع ليس موضوع فصل.. الموضوع من البداية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الكثافات بتلك المدرسة معقولة 35 طالبا مناسب، وهذا العدد ينافس أعداد الطلبة بالمدارس الخاصة، وكلنا أمل وتفاؤل وربنا يحفظ مصر بأبنائها.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد تفقد مدرسة عمر بن عبدالعزيز التجريبية (رياض أطفال - ابتدائي) بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة مجتمعية، بتكلفة إجمالية قدرها 2,5 مليون جنيه تقريبًا.

وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تفقد أعمال التطوير التي تمت بالمدرسة ورفع كفاءة دورات المياه والفصول الدراسية والمعامل، وتزويد المدرسة بالشاشات الذكية التفاعلية، فضلًا عن تزويد الفصول بالأثاث المدرسي الحديث، وكذلك إصلاح وصلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.



وأكد اللواء مرزوق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للعملية التعليمية في مصر من خلال تطوير المناهج الدراسية والمدارس في ظل بناء الجمهورية الجديدة.



وقال: إن ما نشاهده اليوم في هذه المدرسة يتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي سيتم إطلاقها غدًا تزامنًا مع بداية العام الدراسي المرتقب بداية الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أن هذه المدرسة تضاهي المدارس الخاصة، ولا تقل أهمية عنها من حيث التجهيزات التقنية والأثاث المدرسي، في خطوة حقيقية وجادة لتطوير المدارس الحكومية على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة.

كما أكد مرزوق أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل بناء الإنسان المصري ليخرج لنا جيل مثقف ومتعلم يقود هذه الدولة في المستقبل، ويحمل رأيتها عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية.



كما قال: لديَّ قناعة كاملة وتفاؤل كبير بأن هناك طفرة حقيقية ستحدث في العملية التعليمية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر ووجه بتطوير التعليم في مصر في إطار رؤية علمية متطورة.



وثمن مرزوق إعادة صيانة ورفع كفاءة هذه المدرسة إيمانًا بدوره المجتمعي مع الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والأمناء المساعدين للحزب بالدقهلية النائب طارق عبد الهادي والنائب رضا الشافعي، النائب ثروت فتح الباب أمين الشئون البرلمانية، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والنائبة نسرين عمر امينة الصحة والسكان، والنائبة ولاء عبد الفتاح امينة الشباب، والمحاسب محمد الخربوطلي أمين مساعد شئون المجالس المحلية المركزية، والدكتور أحمد ثروت عضو هيئة مكتب أمانة المجالس المحلية المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة الدقهلية نبيل الجمل، والمهندس هشام المناوي، والمحاسب خيري الجوجري، ورشا النجار، والدكتورة هناء الجوهري، والدكتورة نشوي الشافعي، وبرجيت أنطون، وأحمد حماية، والمحاسب السيد الحديدي، والدكتورة رباب عصفور.