قبل بدء الدراسة، تعليم سوهاج يبحث آليات سد العجز ومكافحة الدروس الخصوصية

عقد مدير الإدارة التعليمية بطهطا بمحافظة سوهاج، اجتماعا مع مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية ورؤساء الأقسام والموجهين الاوائل، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنفيذ تعليمات الوزير.

وتناول الاجتماع عددًا من التعليمات الوزارية أهمها ضرورة الانتهاء من وضع الجداول وقوائم الفصول على أن يتم إعلانها فى أماكنها وكذلك إعلان المصروفات ومجموعات الدعم وتجديد أعلام المدارس وضرورة الانتهاء من استلام الكتب الدراسية من المخازن طبقا لآخر ميعاد الأربعاء بحيث يتم الانتهاء من توزيع الكتب على الطلاب فى اليوم الأول للدراسة.

وأكد "خالد يوسف " ضرورة عمل السجلات والدفاتر الخاصة بإدارة المدرسة ( شئون طلبة وعاملين - الاحتياطى - الأذونات - الحضور والانصراف - التكليفات - اللامركزية - الأنشطة… إلخ ).

وطالب الموجهين الاوائل ومديرى المدارس الذين يوجد لديهم عجز فى بعض المواد بعرض الأمر على المعلمين الموجودين لأخذ حصص فوق النصاب القانونى لهم بالأجر، وذلك للذين يرغبون فى الحصول على حصص إضافية فوق نصابهم بشرط إعطاء بيان بذلك، وعدم تجاوز المقررات والمخصصات المالية.

ومن شروط القيام بذلك وجود عجز على مستوى الادارة فى المادة وإخطار التوجيه بذلك فقط للمواد ( إنجليزي _رياضيات_ علوم) وفى حال استمرار العجز سيتم تشغيل المحالين على المعاش بعد استيفائهم الشروط وشرط اللياقة الصحية وعدم تجاوز 3 سنين بعد المعاش.

وتسليم المستندات بشئون العاملين ووجود عجز بالمادة ( انجليزى ورياضيات وعلوم) وإذا استمر العجز يتم الانتقال للمرحلة الثالثة وهى الإستعانة بالخرجين بالحصة والذين لهم سابقة عمل فى الإدارة من الأعوام السابقة وفق الشروط المعلنة بتنفيذ الكتاب الدورى رقم ( 2 ) بتاريخ 12 / 8 / 2024 م بشأن إجراءات الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 / 2025 م.

وأشار "مدير الإدارة التعليمية" على أهمية تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة (١٣٦ للمرحلة الابتدائية و١٣٧ للمرحلة الإعدادية و١٣٨ للمرحلة الثانوية) وكذلك القرار الخاص بالتعليم المجتمعى والقرار ١٥٠ الخاص بالمصروفات ومنشور إدارة الأمن بالإضافة إلى استلام كروت توزيع التغذية المدرسية وكذلك العمل على ضبط العملية التعلمية وسير الدراسة داخل المدارس

مدير تعليم طهطا يشدد على مكافحة الدروس الخصوصية والتنمر

ونبه خالد يوسف على ضرورة الالتزام بالزى المدرسى ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والتواصل مع الجهات الأمنية والأحياء لسلامة محيط المدرسة والحفاظ على النظافة من الخارج وحسن استقبال أولياء الأمور وتخصص مواعيد لزيارتهم للمدارس وذلك بعد نهاية اليوم الدراسى وحسن معاملتهم وفق جدول أسبوعى يعده مدير المدرسة.

وكذلك حظر التدخين نهائيًا داخل الحيز المدرسى التأكيد على تسجيل الغياب وإخطار أولياء الأمور بموقف ابنائهم بصفة دورية وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى كذلك غلق الابواب عقب نهاية الطابور وأحكام الإشراف وتأكيد هوية الزائرين قبل دخولهم ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض هدايا أو غير ذلك للطلاب او العاملين أو الكتب الخارجية.

خالد يوسف يشدد على حظر الدعاية السياسية والحزبية بالمدارس

وتابع" مدير الإدارة التعليمية" مشددًا على حظر استغلال أسوار المدارس فى الإعلانات أو الدعاية للانتخابات السياسية أو الحزبية وعدم التقرب للقيادات الحزبية او الدينية وعدم استخدام المكبرات فى الحيز المناسب للمدرسة والتأكيد على الالتزام وتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة وإعلانها فى مكان بارز بكل مدرسة وتشكيل لجنة لمراجعة موقف التحصيل مع إجراء اجتماع بكافة العاملين للاستعداد للعام الدراسى الجديد

واوضح "مدير الإدارة التعليمية" عددا من التعليمات أهمها يطبق على فصول الخدمات نفس ما يطبق على التعليم الثانوى من حيث الالتزام بالمواعيد إذ إنهم طلاب نظاميون فترة مسائية والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء ومحاربة التطرف والالتزام بتحية العلم مشيرا إلى أن الحصص الأولى تكون عن المشروعات القومية بالإضافة إلى تنظيم الرحلات المدرسية للمشروعات القومية والأماكن التاريخية كذلك مكافحة ظاهرة التنمر وتفعيل دور الإخصائى الإجتماعى والنفسى وتنفيذ لائحة الإنضباط ومنع استخدام العنف البدنى والنفسى للطلاب نهائيًا مع تفعيل دور لجنة الحماية.

وعمل خطط المتابعة للقيادات والموجهين الفنيين لمتابعة انتظام الدراسة واستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية وخاصة الصادرة عن هيئة المساحة المصرية وعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأى العام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه وزيادة التشجير والمساحات الخضراء واستلام الكتب وتنزيل النسخة الإلكترونية من المناهج لضمان توافرها لكافة الطلاب وحظر الترويج لأي مناهج أو مقررات أو كتب بخلاف كتب الوزارة بالنسبة لشئون المعلمين والطلاب.

واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الصحي حفاظًا على سلامة الطلاب مع توفير سبل جذب الطلاب للمدرسة وتشجيع المعلمين على اكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد والابتكار والإبداع وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء وتنفيذ مسابقات اوائل الطلبة وتفعيل حصص الريادة والاهتمام بذوى الاحتياجات وتخصيص أماكن مناسبة لهم فى الادوار الارضية وعدم تنفيذ أى تدريبات أو برامج لهم بدون التنسيق مع الوزارة بالإضافة إلى الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وعدم تكليف الأطفال بوابات فى هذه المرحلة وسرعة الانتهاء من قوائم الفصول الجديدة والالتزام بشروط القبول فى المرحلة وعمل الإشراف اليومى والمواعيد.

وعدم خروج العاملين إلا من خلال تصريح وتفعيل استخدام التكنولوجيا والسبورات وتجهيزات الثانوى والشبكات وتحميل المناهج الإلكترونية وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل.