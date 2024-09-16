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محافظات

صحة الإسماعيلية: تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية استعدادا لبدء العام الدراسي (صور)

الدكتورة ريم مصطفى
الدكتورة ريم مصطفى خلال الحملات، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية، إن مكتب مراقبة الأغذية بالمديرية يكثف حملاته على المنشآت الغذائية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وبخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي بالمدارس والجامعات، وفى إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.  

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حملات مكبرة على المنشآت 

وكانت قد شنت إدارة الرقابة الصحية التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، ويرافقها مراقبو مكتب مراقبة الأغذية.  

الدكتورة ريم مصطفى خلال الحملات، فيتو
الدكتورة ريم مصطفى خلال الحملات، فيتو

المستهدف من الحملات 

واستهدفت الحملة للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية والتي تحظي بتردد عالي من الشباب والمراهقين لضمان إستيفاء تلك المنشآت الغذائية للمعايير الصحية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

يأتى ذلك بناء على  توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية الاستباقية على المنشآت الغذائية والأسواق ؛للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات 

وصرحت وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن إعدام 89 كيلو اغذية مختلفة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى عدد 39 محضر تنوعت بين 8 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96،وعدد 31 محاضر شهادة صحية طبقا للقرار 97،والتوصية بالغلق لعدد 4 منشآت لعدم وجود رخصة وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

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