مدير تعليم دمياط يتابع انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة استعدادات المدارس
أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار الجولات الميدانية لفريق الأتوبيس الطائر، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، بجميع المدارس في الإدارات التعليمية، بأنحاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات ا.د أيمن الشهابي، محافظ دمياط، للوقوف على استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسي الجديد، واكتشاف المعوقات والسلبيات داخل المدارس، وحلها على الفور.
وأوضح "غريب"، أن الأتوبيس الطائر يضم موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي ورياض الأطفال، والتربية الخاصة، وإدارة الرسميات، وأعضاء المتابعة الميدانية وأمن المديرية والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وجه مدير المتابعة بأن يقوم فريق الأتوبيس الطائر، بمتابعة الكثافات الطلابية بالمدارس بالإضافة إلى استغلال الفراغات واستثمار كافة الموارد البشرية والمادية بالمدارس وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وإيجاد السبل القويمة لسد العجز للمعلمين خاصة بالإدارات التعليمية متباعدة الأطراف.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية، وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمراره قبل وخلال العام الدراسي الجديد، بصورة مفاجئة لفرض الانضباط، واكتشاف السلبيات، وعلاجها داخل جميع مدارس المحافظة على الفور.
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