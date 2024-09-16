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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو علي إطلاق النار بالقرب من ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على حادث إطلاق النار الذي وقع أمس قرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بنيامين نتنياهو: "لقد صُدمت أنا وسارة (زوجة نتنياهو) بمحاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضا. لكن لا ينبغي علينا الاعتماد على الحظ".

وتابع نتنياهو: "نرسل أطيب تمنياتنا لدونالد وميلانيا (زوجة ترامب)، مع آمالنا في اتخاذ جميع التدابير لضمان إحباط مثل هذه الهجمات المميتة مسبقا على مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

 

إطلاق النار بالقرب من ترامب

وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون، أمس، بأن الخدمة السرية استجابت لنداء بشأن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من دونالد ترامب أثناء مغادرته ناديه للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: "ترامب آمن بعد إطلاق النار  بالقرب منه لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

ووفقا لـ «نيويورك بوست»، تبادل شخصان إطلاق النار خارج ملعب ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش.

وقال مصدران لـ«نيويورك بوست»، إن مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، وأن إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب، وأنه لم يكن في خطر أبدًا، وأن إطلاق النار حدث في منطقة خارج النادي معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

 

محاولة اغتيال ترامب

بدورها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، مساء اليوم الأحد، إنها اطلعت على تقارير عن إطلاق نار قرب إقامة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وأعربت كامالا هاريس عن سعادتها لأن ترامب آمن، مضيفة: "ليس للعنف مكان في أمريكا".   

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال فى يوليو الماضى، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وانقذه حينها عناصر الخدمة السرية.

 

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