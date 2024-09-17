بمواد كلها طبيعية، طريقة عمل كريم مرطب للبشرة

طريقة عمل كريم مرطب للبشرة، إعداد كريمات مرطبة للبشرة باستخدام مواد طبيعية عملية ممتعة للنساء، ولكنها أيضًا فعالة ومفيدة للبشرة.

تحتوي هذه الكريمات على مكونات طبيعية تحافظ على رطوبة البشرة وتغذيها دون التعرض للمواد الكيميائية القاسية التي قد تسبب تهيجًا أو تلفًا للبشرة على المدى الطويل.



وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أنه يمكن صنع كريمات مرطبة طبيعية للبشرة من مكونات يمكن العثور عليها بسهولة في المنزل أو شراؤها من محلات المنتجات الطبيعية.

كريمات من صنع يديك

فوائد الكريمات الطبيعية للبشرة

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه من المهم أن نفهم فوائد استخدام مكونات طبيعية للعناية بالبشرة.



فالمواد الطبيعية تحتوي على مغذيات وفيتامينات تساعد في تجديد البشرة، وإصلاح الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية مثل الشمس والتلوث.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه المواد على مواد حافظة أو إضافات كيميائية قد تؤثر سلبًا على البشرة الحساسة.



المكونات الأساسية لصنع كريم مرطب طبيعي

لصنع كريم مرطب طبيعي، هناك مجموعة من المكونات التي تعتبر أساسية ويمكن تخصيصها حسب نوع البشرة واحتياجاتها. من بين هذه المكونات:

1. زبدة الشيا: غنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات، وهي ممتازة لترطيب البشرة وتغذيتها. تعمل زبدة الشيا أيضًا على تحسين مرونة الجلد وتهدئة التهيجات.



2. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند هو أحد أكثر الزيوت شهرة في مجال العناية بالبشرة، إذ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويعمل كمرطب قوي.

3. زيت الزيتون: يمتاز زيت الزيتون بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية البشرة من التلف الناجم عن الجذور الحرة. وهو زيت مغذٍّ يعزز ترطيب البشرة العميق.

4. العسل: العسل ليس فقط مرطبًا طبيعيًا ولكنه أيضًا يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تقليل الاحمرار والتهيج.

5. زيت اللافندر أو الزيوت العطرية الأخرى: تستخدم الزيوت العطرية ليس فقط لمنح الكريم رائحة جميلة ولكن أيضًا لتوفير فوائد علاجية، مثل تهدئة البشرة أو تحسين الدورة الدموية.



خطوات تحضير كريم مرطب طبيعي

1. إذابة الزبدة والزيوت

أول خطوة في صنع كريم مرطب طبيعي هي إذابة المكونات الصلبة مثل زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

ضعي كمية مناسبة (عادةً ½ كوب من كل مكون) في وعاء زجاجي حراري، ثم ضعي هذا الوعاء في قدر يحتوي على ماء ساخن (ما يعرف باسم الحمام المائي).

يساعد هذا الأسلوب في إذابة المكونات بلطف دون أن تفقدين فوائدها.

2. إضافة الزيوت السائلة

بمجرد أن تذوب زبدة الشيا وزيت جوز الهند، يمكنك إضافة زيت الزيتون أو أي زيت سائل آخر تفضليه.

يمكن استخدام زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا أيضًا.

يجب أن تكون النسبة حوالي ¼ كوب من الزيت السائل لكل ½ كوب من زبدة الشيا أو زيت جوز الهند.



3. التبريد والخفق

بعد خلط المكونات المذابة معًا، ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 20-30 دقيقة حتى يبدأ في التصلب قليلًا.

يجب أن يكون الخليط باردًا ولكنه لا يزال ناعمًا. بعد ذلك، استخدمي خلاطًا كهربائيًا لخفق الخليط حتى يصبح قشديًا وهشًا.

4. إضافة المكونات الإضافية

بعد الحصول على القوام المناسب، يمكنك إضافة أي مكونات إضافية تفضلها مثل العسل (ملعقة صغيرة) أو بضع قطرات من زيت اللافندر العطري. تأكدي من خلط هذه المكونات جيدًا.

5. التخزين

بمجرد الانتهاء من إعداد الكريم، انقليه إلى وعاء نظيف ومحكم الإغلاق. من الأفضل الاحتفاظ به في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكن أن يستمر الكريم لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا تم تخزينه بشكل صحيح.

كريمات مرطبة

أنواع كريمات مرطبة وفق نوع البشرة

- للبشرة الجافة: يمكن إضافة كمية أكبر من الزيوت المرطبة مثل زيت الأفوكادو أو استخدام زبدة الكاكاو بدلًا من زبدة الشيا لزيادة الترطيب.



- للبشرة الدهنية: من الأفضل استخدام مكونات خفيفة مثل زيت الجوجوبا أو زيت البندق، حيث تساعد هذه الزيوت في تحقيق التوازن في إفراز الزيوت الطبيعية للبشرة دون التسبب في انسداد المسام.

- للبشرة الحساسة: يمكن تجنب استخدام الزيوت العطرية واستخدام مكونات مهدئة مثل دقيق الشوفان المطحون أو زيت البابونج لتهدئة البشرة ومنع التهيج.

فوائد استخدام الكريمات الطبيعية على المدى الطويل

باستخدام الكريمات الطبيعية بانتظام، يمكن للبشرة أن تستفيد من الترطيب العميق والمستدام دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

تساعد هذه الكريمات على تحسين نسيج البشرة وتجديد الخلايا وتقليل علامات التقدم في العمر.

علاوة على ذلك، يمكن تخصيص الكريمات لتلبية احتياجات البشرة الفردية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يعانون من بشرة حساسة أو متطلبات خاصة للعناية بالبشرة.