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رياضة

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين المصري والهلال الليبى بالكونفدرالية

المصري، فيتو
المصري، فيتو

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

 

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

ويقود مباراه المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.


كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب باب دور ل٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

 كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي 

وأعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع 

طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية

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