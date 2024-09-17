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حوادث

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

اصطدام سيارتين مقطورة
اصطدام سيارتين مقطورة بالطريق الأوسطي، فيتو

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة مقطورة بأخرى على الطريق أسفل نفق الأوتوستراد بحلوان، في القادم من التجمع باتجاه البدرشين والكورنيش، مما أسفر عن  انقلاب السيارتين واشتعال النيران في إحداهما.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى لرفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف لنقل المصابين في الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من أحد سائق مقطورة ما أدى إلى اصطدامها بمقطورة أخرى وهما محملتان بالقمح أعلى الطريق واشتعلت النيران فى أحدهما وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق رفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

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حادث تصادم نفق الأوتوستراد بحلوان البدرشين

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