فرق الإنقاذ بأسيوط تكثف جهودها للبحث عن جثة فتاة غرقت بترعة الإبراهيمية

تكثف قوات الحماية المدنية وفرق الانقاذ التابعة لمديرية أمن أسيوط من جهودها للعثور على جثة فتاة لقيت مصرعها غرقا بترعة الابراهيمية بمحافظة أسيوط أثناء قيامها بالتقاط صورة سيلفي لها مما نتج عنه اختلال توازنها وغرقها وفقدان الجثة.

غرق فتاة أثناء التقاطها صورة سيلفي بأسيوط



تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بسقوط فتاة فى مياه الترعة الإبراهيمية وغرقها واختفاءها بين أمواج المياه.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف ورجال الشرطة وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان الحادث لمحاولة انتشال جثمان الفتاة ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن.

صورة سيلفي تنهي حياة فتاة أسيوط



وبالتحري والمعاينة لرجال المباحث في مكان الواقعة، تم التأكد من صحة البلاغ ومعرفة هوية الفتاة وتدعى زينب. خ 18 عام ومقيمة بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز ومدينة الفتح وأكد مرافقي الفتاه وبعض المتواجدين في المكان أن الفتاة كانت تحاول التقاط صورة سيلفي لها على ضفاف الترعة فاختل توازنها وانزلقت في المياه ولفظت أنفاسها الأخيرة حتى اختفت.

ومن جانبها تكثف قوات الحماية المدنية ورجال الانقاذ من جهودهم باستخدام المعدات وقوارب الغوص المطاطية للعثور على جثمان الفتاة وانتشالها ومن المقرر أن يستأنف عملية البحث عن الجثمان صباح الغد.



جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بتكثيف الجهود لانتشال جثة الفتاة في أقرب وقت وتسليمها لذويها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع.

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