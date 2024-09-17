أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

تعد الإصابة الخطأ جريمة شائعة ترتبط عادة بـ حوادث الطرق أو قضايا الإهمال الطبي التي قد تؤدي إلى وفاة الضحايا.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة قضايا بارزة تتعلق بالقتل الخطأ، تشمل مشاهير من مختلف المجالات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز هؤلاء المشاهير وكيفية تأثير القضايا القانونية على حياتهم.

إحالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي المخدرات والقتل الخطأ

وقررت النيابة العامة إحالة أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهم تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهم قاد سيارته تحت تأثير المخدر بسرعة هائلة، ما أدى إلى صدم ضحية تُوفيت على الفور.

وأكدت النيابة أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعاطي المتهم للحشيش، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

إحالة الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة الجنائية في حادث تصادم

وأحالت النيابة العامة بالجيزة الفنان عباس أبو الحسن إلى المحاكمة الجنائية بعد تورطه في حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى بإصابات خطيرة.

الحادث وقع بطريق المحور المركزي بأكتوبر، وتوفيت السيدة حسنة حسن، التي كانت أم لثلاثة أطفال، في أحد المستشفيات الخاصة متأثرة بإصابتها.

السجن 6 أشهر لمطرب المهرجانات عصام صاصا

وقضت محكمة جنح القاهرة على مطرب المهرجانات عصام صاصا بالسجن 6 أشهر بسبب تعاطي المواد المخدرة وقيادته تحت تأثيرها.

وتتم محاكمته أيضًا في قضية تزوير توكيل شهري عقاري. كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 أغسطس لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة التزوير.

العقوبات المقررة في قضايا القتل الخطأ

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

- تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

- المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

-المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



حالات البراءة في قضايا حوادث الطرق

المحامية سمية كوبش أوضحت أن المتهمين في قضايا حوادث الطرق يمكن أن يحصلوا على البراءة في الحالات التالية:

إذا أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية وأن الخطأ ليس من جانبه.

إذا كان المتهم قد قاد المركبة بسرعة قانونية وبطريقة سليمة.

إذا ثبت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ.

نصائح لتفادي حوادث الطرق

اللواء مصطفى درويش، مساعد وزير الداخلية للمرور سابقًا، قدم عدة نصائح لقائدي المركبات لتفادي حوادث الطرق كالتالي:

مراقبة الطريق بحذر والانتباه للأشياء المفاجئة مثل الأطفال والحيوانات.

عدم الإسراع عند الإشارة الضوئية الخضراء وقيادة السيارة بتركيز.

تجنب القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو تناول أدوية تسبب النعاس.

عدم القيادة في الطقس السيئ، مثل الأمطار أو الضباب.

تشغيل المصابيح الأمامية وصيانة السيارة بشكل دوري.

تجنب المشتتات أثناء القيادة وضبط المرايا بشكل صحيح.

تسلط هذه القضايا الضوء على أهمية الالتزام بقوانين المرور والابتعاد عن الإهمال والتعاطي، والتأكيد على أن العدالة تأخذ مجراها حتى في حالات المشاهير.