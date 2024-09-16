الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في المنيب (صور)

حصلت فيتو على صور لحادث تصادم أتوبيسين نقل جماعي بالطريق السياحي عند مدخل المنيب بمحافظة الجيزة.

وارتفع عدد المصابين في الحادث الى 15 شخصا، ووقع زحام في الحركة المرورية علي الطريق المتجه إلى جنوب الجيزة.

وكانت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف انتقلت الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات العامة، وجاري رفع حطام السيارتين وتسيير الحركة المرورية.