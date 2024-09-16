إصابة شخصين في اندلاع حريق بسيارة نقل اصطدمت بأخرى على الطريق الأوسطي
أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران فى أحداهما بالطريق الأوسطي باتجاه حلوان.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى لرفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف لنقل المصابين في الحادث.
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين ما أدى إلى اصطدام السيارتين وهما محملتان بالقمح أعلى الطريق واشتعلت النيران فى أحدهما وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق رفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.
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