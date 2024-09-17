الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية، في متابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور على المخابز البلدية المدعمة لضمان جودة رغيف الخبز المدعم، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تكثيف حملات على المخابز  

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات على مستوى المحافظة، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، بجانب المرور على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات واستخدام كامل الحصة المخصصة لها طبقًا للقانون.  

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات المكبرة  

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1000 زجاجة مياه غازية سعة 2،5 لتر منتهية الصلاحية، بجانب ضبط أحد المخابز لتجميعه 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بهدف التربح وسرقة الدعم المخصص للمواطنين. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و3  محاضر لعدم نظافة أدوات العجن. 

 

المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز السياحية 

بالإضافة إلى تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي، ٣ محاضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر، محضرين لبيع خبز إفرنجي أزيد من السعر الرسمي، محضر أوكازيون بدون تصريح، محضر عدم الإعلان عن أسعار مقررات تموينية، ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٧ محضر عدم إعلان عن أسعار، و٢٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية. 
 

وشدد "أكرم"، على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والإفرنجية، مع تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

 

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