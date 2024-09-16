قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف الأسبوع الثقافي للموهوبين (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، عددًا من الورش الفنية والحرفية، ضمن الأسبوع الثقافي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاكتشاف ودعم الموهوبين بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدء الفعاليات بقصر ثقافة الإسماعيلية

وبدأت الفعاليات مع ورشة الكتابة الأدبية، قام خلالها الشاعر مدحت منير، بمناقشة أساسيات كتابة القصة والرواية والشعر، مقدمًا عدة نماذج من أعمال الأديب نجيب محفوظ التى تحولت إلى أفلام سينمائية، مع مناقشة مجموعة من أشهر قصائد بيرم التونسي مع الحضور.

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

ورشة أساسيات الموسيقى

و أوضحت المدربة الدكتورة دينا حسين، مفهوم "الفوكاليز" وكيفية التأقلم مع النغمة المسموعة لمعرفة أدائها بشكل صحيح، بجانب بعض التدريبات العملية.

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

ورشة تصميمات الخشب

كما شملت الفعاليات اليوم عمل ورشة تصميمات بالخشب المفرغ تدريب الفنانة چيهان مبروك، عجينة السيراميك وتصميم الحلي تدريب الفنانة شيرين عفيفي، الطباعة بالاستنسل وتصميم عروسة متحركة للفنان شادي قطامش، وأخيرا ورشة الأداء المسرحي للفنان محمود نوح.

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

الأسبوع الثقافي بالإسماعيلية

وتنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي، من بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للمواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع، فيتو

ويتضمن الأسبوع عددا من الفعاليات، تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بجانب فقرات اكتشاف المواهب، والورش الفنية والحرفية التي تساعد على تنمية روح الابداع والابتكار، على أن يقام حفل الختام مساء غد الثلاثاء على مسرح القصر.

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