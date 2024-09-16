الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

قال الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي اتفق مع حارسه محمد الشناوي على تجديد تعاقده بعقد تاريخي يمتد لمدة أربع سنوات مع النادي الأهلي.

وتابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد الشناوي ضحى بعقد كبير الموسم الماضي بعدم انتقاله إلى الدوري السعودي والأهلي قرر مكافأته".

وأضاف: "محمد الشناوي مواليد ١٩٨٨ يعني ٣٥ سنة الأهلي قرر تمديد عقده ٤ سنين كقائد للجيل الحالي ولثقة النادي فيه أنه قادر على قيادة الفريق بمستواه الفني وقيادته لغرفة الملابس لسنين طويلة".

واختتم: "محمد الشناوي صاحب عقلية كبيرة وقدوة لكل حراس مصر وأيضا اللاعبين بسبب ما يقدمه لناديه ومنتخب مصر خلال السنوات الماضية والحالية".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين تعاقده مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس ‏إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي الأهلي، على أن تقوم تلك الشركة بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.