الشناوي يحفز لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة جورماهيا

الأهلى، عقد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب مباراة جورماهيا الكيني من أجل تحفيز الجميع قبل صدام بطل كينيا المرتقب اليوم.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يترأس بعثة الفريق في كينيا من أجل الاطمئنان على الفريق وتدعيم البعثة قبل مواجهة جورماهيا الكيني اليوم.

يتواجد سفير مصر في كينيا وائل نصر الدين عطية رفقة بعثة الأهلي اليوم من مقر الإقامة في نيروبي وحتى ملعب مباراة جورماهيا الكيني، وذلك قبل مواجهة الفريقين التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة جورماهيا الكيني اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا



ويستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر اليوم الأحد عبر قناتها المفتوحة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مباراة جورماهيا الكيني، استعدادا لمواجهة الفريقين عصر اليوم.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا اليوم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري الأبطال الإفريقي.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



طاقم حكام مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني



وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.