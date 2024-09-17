الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

من بدل الرقص لملابس السجون، راقصات خلف القضبان بتهمة التحريض على الفسق والفجور

إحدى الراقصات، فيتو
إحدى الراقصات، فيتو

وقعت الراقصة صوفيا لورين مؤخرا في قبضة رجال مباحث الآداب، لاتهامها بالتحريض على الفجور من خلال نشر فيديوهات منافية للآداب العامة على صفحات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على المال.

وترصد فيتو أسماء عدد من الراقصات قبض عليهن بسبب فيديوهات تم نشرها على صفحات الفيس بوك، ووجهت لهم النيابة العامة  تهم نشر مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع.

 

القبض على الراقصة صوفيا لورين بالعجوزة

رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب، مقاطع فيديو نشرتها الراقصة صوفيا لورين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها الراقصة وهي ترقص وتستعرض مناطق حساسة من جسدها، بما يخالف عادات وتقاليد وآداب المجتمع المصري.

حيث تمكنت مباحث الآداب من القبض عليها داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة وسط الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

وأمرت  النيابة العامة  بحبس الراقصة صوفيا لورين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأسندت النيابة للمتهمة عدة اتهامات منها نشر مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع.

وواجهت النيابة المتهمة، بمقاطع مرئية ترصد ارتكاب المتهمة أفعالا مخلة بالآداب.

كشفت تحقيقات، في اتهام الراقصة صوفيا لورين بنشر مقاطع خادشة للحياء، عن انتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، هي عبارة عن مقاطع منافية للآداب، كونها تتعمد على إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا إبراز مفاتنها عن عمد.


إخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها علي ذمة قضية

 قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد إخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ضبط الراقصة سلطانة على خلفية التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

قالت التحريات، إن الراقصة سلطانة تعمدت العري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

حيث كانت قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد عرض الراقصة سلطانة-المعروفة بـ تريند الساحل- على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء القبض عليها من فيلتها بمدينة الشيخ زايد.



حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه 

 

 قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في الاستئناف المقدم من الراقصة حورية الشهيرة بنجمة الساحل الشرير، على حكم حبسها عامين لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، بتأييد حكم حبسها مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

 

تعود بداية سقوط الراقصة حورية في قبضة الأمن، حينما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بالظهور في النوادي الليلية بملابس مخلة ومنافية للآداب العامة، ونشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على الفسق والفجور، وإغراء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري.

ورصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة، قيام الراقصة حورية والتي  تدعى «حنين. م» تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، بنشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتؤدي استعراضات ببدل رقص شبه عارية وأداء مثير بقصد التحريض على الرذيلة وإثارة الغرائز.

وظهرت الراقصة حورية خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات على الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيتو رجال مباحث الآداب الراقصة صوفيا لورين

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