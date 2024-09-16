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حوادث

القبض على سائق أتوبيس النقل الجماعي المتسبب في حادث المنيب (صور)

تصادم اتوبيسين وإصابة
تصادم اتوبيسين وإصابة 15راكب، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق أحد الأتوبيسين في حادث التصادم بالطريق السياحي عند مدخل المنيب مما تسبب في إصابة 15 شخصا.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث قيام أحد سائقي الاتوبيسين بتصادم الاتوبيس الآخر أثناء توقفه مما ترتب عليه حدوث الواقعة وجاري تحرير المحضر وإجراء تحليل المخدرات للسائقين.

وحصلت فيتو على صور لحادث تصادم أتوبيسين نقل جماعي  بالطريق السياحي عند مدخل المنيب بمحافظة الجيزة.

وارتفع عدد المصابين في الحادث إلى 15 شخصا، ووقع زحام في الحركة المرورية علي الطريق المتجه إلى جنوب الجيزة.

وكانت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف انتقلت الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات العامة، وجاري رفع حطام السيارتين وتسيير الحركة المرورية.

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في المنيب (صور)

إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة

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الأجهزة الأمنية المنيب بتصادم الاتوبيس

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