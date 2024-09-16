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أخبار مصر

اليوم، الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وتكرم العلماء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

القرآن الكريم

وتبدأ احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلسي النواب والشيوخ

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