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محافظ المنوفية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي

محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال الديني لمديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


حيث أدى محافظ المنوفية صلاة العصر وسط جموع المصلين وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم.

الإقتداء بأخلاق الرسول

وأكد وكيل أوقاف المنوفية على ضرورة التأسى بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وشمائل فضائله وإتباع منهج النبي في الوسطية والاعتدال والتي تُعد دستورًا للحياة السليمة ومنهاجًا لبناء المجتمعات الصالحة، مشيرًا إلى أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات والمدائح النبوية الشريفة.


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقيادات التنفيذية وجميع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة، مطالبًا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد وأن نتكاتف جميعًا في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي وداعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار.

 

 كما أكد على مواصلة استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
 

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محافظ المنوفية ذكري المولد النبوي الشريف مسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم مدينة شبين الكوم

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