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محافظات

تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع الصحفيين (صور)

لقاء الصحفيين بالدقهلية،
لقاء الصحفيين بالدقهلية، فيتو

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين  بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم وذلك بحضور رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكيل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، 

 

وحضر اللقاء أكثر من 45 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية..
وفي بداية اللقاء قال اللواء"طارق مرزوق" أحرص دائما علي الالتقاء برجال الإعلام والصحافة بالدقهلية باعتبارهم المرآة المستوية التي تنبض دوما بالحقيقة دون تهوين أوتهويل وتشارك بفاعلية مع أجهزة المحافظة في توضيح الحقائق للرأي العام ونقل نبض الشارع إلي المسئول لتحقيق آمال وطموحات المواطنين في كافة المجالات، وأشار اللواء"مرزوق" إلي أن هناك علاقات وطيدة تربطه بالصحفيين والإعلاميين الوطنيين  علي مدار تاريخه الوظيفي مؤكدا أنهم دائما هم سند الدولة في كافة القضايا. 

 

 


وأوضح اللواء"مرزوق"أن ما يسيطر علي فكره دائما هو منهج العمل الميداني والتواجد وسط المواطنين للتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم من خلال الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والقري للاطمئنان الي مستوي الخدمات المقدمة لهم ووضع الحلول الفورية لمشكلاتهم. 


وأضاف "مرزوق" أن لديه آمال وطموحات كبيرة للدقهلية  وأن شغله الشاغل هو ملف النظافة بنطاق المحافظة باعتبارها أحد أهم عناصر رقي المجتمع وتطوره وقال إن نظافة الشارع أحد أهم  المعايير الأساسية لتقيم أداء الجهاز التنفيذي بجميع المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة مشيرا إلي أن هناك تكثيف للجهود في هذا الملف وفقا للإمكانيات المتاحة مشيرا إلي استنفار الإمكانيات المحدودة للعمل بكل جدية في هذا القطاع بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة.


وفي ذات السياق اوضح اللواء "مرزوق"ان مدينة جمصه تأتي علي رأس الاولويات للنهوض بها وجعلها مدينة ذات طابع متميز سياحيا مضيفا بان هناك متابعة يومية مستمرة لرفع كفاءة النظافة وتوفير الخدمات بها فضلا عن تنفيذ مخطط لتطويرها عملا علي راحة المصطافين والرواد. 


كما اوضح "مرزوق"ان الدقهلية محافظة يستحق مواطنيها منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات  رئيس الجمهورية واشار محافظ الدقهلية الي ان المواطن عليه مسئولية كبيرة في المشاركة مع الدولة للتصدي للسلبيات التي يراها امامه في الشارع اوفي اي قطاع من القطاعات من خلال اصرارة وتفاعله الايجابي لمواجهة هذه السلبيات.. 

منع التكدسات المرورية وملف التصالح والجولات الميدانية


وكان " مرزوق"قد استعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل المحافظة واجهزتها في كافة جوانب وملفات العمل خلال الفترة القليلة الماضية منذ توليه مسئولية المحافظة، والتي شملت ملفات النظافة والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي ومواقف السيارات والمرور ومنع التكدسات المرورية وملف التصالح والجولات الميدانية علي المخابز والمستشفيات والمراكز التكنولوجية ومتابعة العمل بالمناطق الصناعية وايضا ملف التصدي للتعديات والبناء المخالف وملف المتغيرات المكانية وذلك من خلال الاستفادة من مركز السيطرة والتحكم في المتابعة الدقيقة واليومية لحظة بلحظة واتخاذ الاجراءات اللازمه فورا فيما يتعلق بهذه الملفات.

 

حوار مفتوح الي مقترحات الصحفيين

وفي نهاية اللقاء استمع اللواء"مرزوق"في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب  الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها من خلال الاجهزة التنفيذية كل في تخصصه.

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