محافظ الدقهلية يتفقد مدرىسة عمر بن عبدالعزيز التجريبية في الجلاء بعد تطويرها

بنكلفة 2.5 مليون جنيه..

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مدرسة عمر بن عبدالعزيز التجريبية ( رياض أطفال - ابتدائي) بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة مجتمعية، بتكلفة إجمالية قدرها 2,5 مليون جنيه تقريبًا.

وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تفقد أعمال التطوير التي تمت بالمدرسة ورفع كفاءة دورات المياه والفصول الدراسية والمعامل، وتزويد المدرسة بالشاشات الذكية التفاعلية، فضلًا عن تزويد الفصول بالأثاث المدرسي الحديث، وكذلك إصلاح وصلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.



وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للعملية التعليمية في مصر من خلال تطوير المناهج الدراسية والمدارس في ظل بناء الجمهورية الجديدة.



وقال " مرزوق " ما نشاهده اليوم في هذه المدرسة يتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( بداية جديدة لبناء الإنسان) التي سيتم إطلاقها غدًا تزامنًا مع بداية العام الدراسي المرتقب بداية الأسبوع المقبل.



وأشار " المحافظ " إلي أن هذه المدرسه تضاهي المدارس الخاصة ولا تقل أهمية عنها من حيث التجهيزات التقنية والأثاث المدرسي في خطوة حقيقية وجادة لتطوير المدارس الحكومية علي أعلي مستوي وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة.



كما أكد " مرزوق " علي أن الدولة تبذل قصاري جهدها من أجل بناء الإنسان المصري ليخرج لنا جيل مثقف ومتعلم يقود هذه الدولة في المستقبل ويحمل رأيتها عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات العلمية والثقافية والرياضية.



كما قال " المحافظ " لدي قناعة كاملة وتفاؤل كبير بأن هناك طفرة حقيقة ستحدث في العملية التعليمية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي أمر ووجه بتطوير التعليم في مصر في اطار رؤية علمية متطورة.



وثمن " مرزوق " إعادة صيانة ورفع كفاءة هذه المدرسة إيمانًا بدوره المجتمعي مع الدوله في تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والأمناء المساعدين للحزب بالدقهلية النائب طارق عبد الهادي والنائب رضا الشافعي، النائب ثروت فتح الباب امين الشئون البرلمانية، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والنائبة نسرين عمر امينة الصحة والسكان، والنائبة ولاء عبد الفتاح امينة الشباب، والمحاسب محمد الخربوطلي أمين مساعد شئون المجالس المحلية المركزية،والدكتور احمد ثروت عضو هيئة مكتب امانة المجالس المحلية المركزية، واعضاء هيئة مكتب امانة محافظة الدقهلية نبيل الجمل، والمهندس هشام المناوي، والمحاسب خيري الجوجري، والأستاذة رشا النجار، والدكتورة هناء الجوهري، والدكتورة نشوي الشافعي، وبرجيت انطون، والاستاذ احمد حماية، والمحاسب السيد الحديدي، والدكتورة رباب عصفور.

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