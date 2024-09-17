الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لوظائف قيادية.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تشمل: 

-رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة-الأمين المساعد.

-مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية-مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

-مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الأوراق المطلوبة تشمل ما يلي:

1- بيان حالة معتمد من جهة العمل او على المسئولية الشخصية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري بالدولة.

2- أهم الإنجازات مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

3- اقتراحات التطوير للوظيفة المتقدم لها وفقا للنموذج المعد لذلك.

4- ما يفيد بمعرفة الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية وسابقة العمل بالمنظمات سواء الدولية أو الإقليمية أو الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

5- صورة المؤهلات الدراسية.

6- صورة شهادة الميلاد.

7- صورة بطاقة الرقم القومي.

8- موافقة جهة العمل على التقدم لشغل الوظيفة.

9- أصل وعدد (7) نسخة من الطلب والمستندات المرفقة.

10- موافقة وزارة الدفاع على التقدم للوظيفة بالنسبة للسادة المتقاعدين بالقوات المسلحة.

ملحوظة: لا ترد (7) نسخ الطلب ويرد الأصل فقط في حالة طلبه

تقدم الطلبات باليد وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية (الإدارة العامة للموارد البشرية) بالأكاديمية – كورنيش النيل – مدخل المعادي.

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أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف قيادية المركزي للتنظيم والادارة المؤهلات الدراسية

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