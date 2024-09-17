التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لوظائف قيادية.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تشمل:

-رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة-الأمين المساعد.

-مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية-مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

-مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الأوراق المطلوبة تشمل ما يلي:

1- بيان حالة معتمد من جهة العمل او على المسئولية الشخصية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري بالدولة.

2- أهم الإنجازات مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

3- اقتراحات التطوير للوظيفة المتقدم لها وفقا للنموذج المعد لذلك.

4- ما يفيد بمعرفة الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية وسابقة العمل بالمنظمات سواء الدولية أو الإقليمية أو الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

5- صورة المؤهلات الدراسية.

6- صورة شهادة الميلاد.

7- صورة بطاقة الرقم القومي.

8- موافقة جهة العمل على التقدم لشغل الوظيفة.

9- أصل وعدد (7) نسخة من الطلب والمستندات المرفقة.

10- موافقة وزارة الدفاع على التقدم للوظيفة بالنسبة للسادة المتقاعدين بالقوات المسلحة.

ملحوظة: لا ترد (7) نسخ الطلب ويرد الأصل فقط في حالة طلبه

تقدم الطلبات باليد وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية (الإدارة العامة للموارد البشرية) بالأكاديمية – كورنيش النيل – مدخل المعادي.