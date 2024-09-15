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25 سبتمبر، انتهاء اختبارات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية)

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو
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يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، بعقد امتحانات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية) بوزارة التربية والتعليم وتستمر الاختبارات حتي الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دعم الجهاز لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصلاح منظومة التعليم في مصر؛ حيث إن من أهم عوامل إصلاح منظومة التعليم اختيار المعلم الكفء، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة لاختيار المعلمين الأكفاء من بين المتقدمين، وذلك للمساهمة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.

 

 

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