الأحد 15 سبتمبر 2024
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اِلحق قدم، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في وظائف هيئة الأبنية التعليمية الأحد

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأحد المقبل  الموافق ٢٢ سبتمبر الجاري باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف هيئة الأبنية التعليمية.

خطوات التسجيل بموقع بوابة الوظائف الحكومية 

ولمعرفة كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

 

 

 

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

 

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

 

نصائح للمتقدمين  يجب اتباعها أثناء عملية التقديم أبرزها:

-لا بد أن تتم مطابقة أوراق المتقدمين للتأكد من شروط المسابقة.

-يجب على المتقدمين التقدم للوظائف القيام بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

 

-على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة.

-متابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.

 

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

 

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

 

 

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