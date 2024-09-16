الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى شغل وظائف قيادية. 

الوظائف المطلوبة 

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ومدير عام الإدارة العامة للبحث العلمي.

 

الاوراق المطلوبة للتقديم للوظائف 

وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الآتي:
1 ) بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها ـ مايفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك


2 ) بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.


3 ) أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

4 ) عدد 6 صور شمسية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة + صورة من بطاقة الرقم القومى

 

خطوات التقديم للوظائف 

وعلى راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للموارد البشرية( إدارة عمليات الموارد البشرية ) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة.

 


تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة عمليات الموارد البشرية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر المحدد على بوابة الحكومة الالكترونية المصرية باسم لواء جوي رئيس مجلس الإدارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ وظائف قيادية المركزي للتنظيم والادارة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة تتيح رابط التظلم في مسابقة وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بوزارة التموين، تشمل معظم المحافظات والتقديم باليد

بعد قليل، رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرارا بشأن ترقيات الموظفين

الحكومة توافق على مشروع قرار "التنظيم والإدارة" بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

الأكثر قراءة

أعوذ بالله من قهر الرجال آخر كلماته، تفاصيل وفاة مدير التعليم الثانوي بديرمواس بسبب قرار نقله

بايدن: تحقيق نشط في حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

بعد الهزيمة من الهلال الليبي، المصري: النسور لا تعرف المستحيل ولنا عودة

رضا شحاتة منتقدا وسام أبو علي: حرم الأهلي من فوز كبير

من هو ريان ويسلي روث المسلح المشتبه باستهدافه لترامب؟

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ثروت سويلم يكشف شكل الدوري في الموسم المقبل

تبدأ بالطبلاوي والسهرة مع المنشاوي، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

ads

منوعات

المزيد

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على تفاصيل وشروط الطرح الجديد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية