التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى شغل وظائف قيادية.

الوظائف المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ومدير عام الإدارة العامة للبحث العلمي.

الاوراق المطلوبة للتقديم للوظائف

وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الآتي:

1 ) بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها ـ مايفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك



2 ) بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.



3 ) أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

4 ) عدد 6 صور شمسية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة + صورة من بطاقة الرقم القومى

خطوات التقديم للوظائف

وعلى راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للموارد البشرية( إدارة عمليات الموارد البشرية ) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة.



تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة عمليات الموارد البشرية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر المحدد على بوابة الحكومة الالكترونية المصرية باسم لواء جوي رئيس مجلس الإدارة.