إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، في حادث سير، وقع، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

بلاغ حادث انقلاب سيارة ببني سويف

وتلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في منطقة قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، إلى موقع الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف، حيث تم استقبالهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير ببني سويف

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف قرني محمد (20 عامًا) باشتباه في ارتجاج، معوض محمد جمعة (26 عامًا) بإشتباه كسر في العمود الفقري، وأحمد فتحي عبد الحميد (34 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيمن.

تحرير 24 محضر وإعدام أغذية فاسدة ببني سويف

وفي سياق آخر، كّلف الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الصحة بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد" قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن، عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية سمسطا بالمرور علي عدد من المنشآت الغذائية بمدينة سمسطا وقرية الشنطور التابعة لها، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، و10 لتر من العصائر والخل، التي ثبت تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير 24 محضر لمخالفات شملت: 11 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و13 محضرًا لعدم حمل العاملين في المنشآت الغذائية شهادات صحية، فما تم رصد 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقها.

