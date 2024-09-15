الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

حملات للتفتيش على محطات المياه وحمامات السباحة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على محطات مياه الشرب والشبكات التابعة لها ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وذلك بجميع الإدارات الصحية وأخذ عينات منها وإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير اللازمة. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

المرور على حمامات السباحة 

كما قامت الإدارة بالمرور على عدد من حمامات السباحة بجميع الإدارات الصحية؛ لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

سحب عينات من المياه 

وأوضحت أنه تم سحب ٨٧٨ عينة حقلية و٧١٣ عينة معملية منها للفحص، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.
 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

ويأتي ذلك تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي بدأت منذ أغسطس الماضي، وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية والتي تقوم بها  إدارة الطب الوقائي على مستوى المحافظة. 
 

 

 

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