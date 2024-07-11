جالانت يدعو للتحقيق مع نتنياهو في أحداث الـ7 من أكتوبر

دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات المتعلقة بهجوم حماس في الـ7 من أكتوبر، قائلا إن عليها التحقيق مع جالانت نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأدلى جالانت بهذه التصريحات خلال حفل تخرج ضباط عسكريين جدد حضره أيضا نتنياهو الذي تعاني حكومته الائتلافية بالفعل من توتر بسبب الاقتتال الداخلي.

جالانت يدعو إلي فتح تحقيق وطني مع كبار المسئولين في إسرائيل

وأردف جالانت: إن تحقيق الدولة يجب أن يكون موضوعيًا، ويجب أن يحقق معنا جميعًا، أولئك الذين يتخذون القرارات والذين ينفذونها، الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية.

نتنياهو، فيتو

وأردف جالانت: "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تستجوبنا جميعًا - الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. يجب أن تحقق معي، وعليها أن تتحقق من رئيس الوزراء ورئيس الأركان".

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