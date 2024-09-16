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تحرش بطفلة، تفاصيل إلقاء متهم نفسه من الطابق السادس بمحكمة المحلة

منتحر محكمة المحلة،فيتو
منتحر محكمة المحلة،فيتو

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالغربية، عن مفاجأة في واقعة إقدام شاب على إنهاء حياته من مبنى مجمع محاكم المحلة الكبري بعد عرضه أمام التحقيقات بمقر المحكمة.

وتبين أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بطفلة 14 عاما واكتشفت أسرة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة، وألقي القبض عليه، وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور السادس من المحكمة فلقى مصرعه في الحال.

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اتهامات ومحاضر متبادلة، زوجة طبيب أسنان الغربية تقدم 24 فيديو له فى أوضاع مخلة مع سيدات، الطبيب ينفي ويتهمها بافتعال ذلك لابتزازه ماديا، مصدر أمني: الواقعة قيد التحقيقات

 

متهم في قضية هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا

وأكدت التحريات أن المنتحر لا يعاني أية أمراض نفسية فيما قررت نيابة المحلة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع  المنتحر والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.

كما أمرت النيابة، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم، من قوة القسم، خلال عرضه على النيابة.

وكان مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية شهد اليوم الاثنين قيام أحد المتهمين في أحد القضايا بإلقاء نفسه قفزًا من الطابق السادس وذلك بعد عرضه على جهات التحقيق، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

أصيب المتواجدون في مجمع محاكم المحلة الكبرى بحالة من الفزع عقب الواقعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسؤال الشهود وقوة تأمين المحكمة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

أفادت قوة التأمين المسؤولة عن المتهم، بأن المتهم بعد خروجه من التحقيقات قام بدفع قوة التأمين هاربا منهم وبعدها قام بالقفز من الطابق الخامس منتحرا.

كانت الجهات الأمنية بالغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المحلة الكبري يفيد بقيام متهم يدعي "مصطفي.م.ح" بالانتحار قفزا من الطابق السادس بمجمع المحاكم عقب التحقيق معه وجرى نقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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