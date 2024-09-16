متهم يلقي بنفسه من الطابق السادس في مجمع محاكم المحلة بالغربية

شهد مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل قيام أحد المتهمين في إحدى القضايا بإلقاء نفسه قفزًا من الطابق السادس وذلك بعد عرضه على جهات التحقيق.

وأصيب المتواجدين في مجمع محاكم المحلة الكبري بحالة من الفزع عقب الواقعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسؤال الشهود وقوة تأمين المحكمة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

الواقعة



تفاصيل الواقعة

وأفادت قوة التأمين المسؤولة عن المتهم، بأنه بعد خروج المتهم من التحقيقات قام بدفع قوة التأمين هاربا منهم وبعدها قام بالقفز من الطابق السادس منتحرا.



إخطار أمني

وكانت الجهات الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة المحلة الكبري يفيد بقيام متهم يدعي "مصطفي.م.ح" بالانتحار قفزا من الطابق السادس بمجمع المحاكم عقب التحقيق مع وجرى نقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.