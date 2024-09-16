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محافظات

حريق هائل يلتهم ورشة نجارة في الغربية

تقدر بـ 2مليون حريق
تقدر بـ 2مليون حريق هائل يلتهم ورشة نجارة في الغربية

 نشب حريق بأحد ورش النجارة داخل محافظة الغربية، مما أدى إلى إتلاف محتوياتها حيث قدرت بحوالي 2 مليون جنيه دون وجود خسائر بشرية.

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 تلقت قوات الأمن بالغربية بلاغا أفاد وقوع حريق بأحد ورش النجارة بقرية البندرة التابعة لمدينة السنطة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدينة، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق. 
 

 وحررت قوات الأمن المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه. 
 

 

 

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