اتهامات ومحاضر متبادلة، زوجة طبيب أسنان الغربية تقدم 24 فيديو له فى أوضاع مخلة مع سيدات، الطبيب ينفي ويتهمها بافتعال ذلك لابتزازه ماديا، مصدر أمني: الواقعة قيد التحقيقات

أثارت قضية طبيب الأسنان في محافظة الغربية ردود أفعال غاضبة لتتحول إلى قضية رئيسية على الساحة القانونية والإعلامية وذلك بعد الكشف عن تصويره لـ 24 سيدة من المترددات على عيادته دون علمهن في محاولة منه لابتزازهن .

الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية شكوى من سيدة تتهم فيها زوجها طبيب الأسنان الذي كان يدير عيادة خاصة في مدينة طنطا بتصوير 24 سيدة لابتزازهن وذلك بعد عثورها علي فلاشة تحتوي على هذه الصور والمقاطع .

وكشفت الزوجة أن الطبيب قام بتصوير النساء في أوضاع غير لائقة خلال زيارتهن للعيادة، دون علمهن أو موافقتهن.

واستنادًا إلى شكوى قدمتها الزوجة فإن الطبيب قام بتسجيل الفيديوهات بهدف استخدامها كوسيلة للضغط على الضحايا وابتزازهن ما أدى إلى اتخاذها خطوات قانونية لمواجهة هذا السلوك.

تحقيقات الشرطة

وفي أعقاب تقديم بلاغ رسمي للشرطة، بدأت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا في الواقعة وصادرت الشرطة الأجهزة الإلكترونية للطبيب والتي تقدمت بها الزوجة بما في ذلك هواتفه وحاسوبه، للتأكد من صحة الاتهامات وجمع الأدلة اللازمة.

تضمن التحقيق جمع بيانات من الفيديوهات المسجلة وتحليلها للتأكد من مدى صحتها وتوثيقها.

وتمكنت الشرطة من التحقق من صحة العديد من الأدلة وبناء على ذلك تم القبض على الطبيب وتوجيه تهم له تتعلق بالابتزاز وانتهاك خصوصية الأفراد.

و تقدمت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها ببلاغ رسمي حمل رقم 3412 إدارى أول طنطا لسنة 2024 م ضد زوجها طبيب أسنان شهير تتهمه فيه بممارسة الرذيلة وخيانته الزوجية لها من خلال ارتكاب أعمال فاضحة وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة بفراش عش الزوجية والقائم بمنطقة شارع النادي بطنطا.

وقدمت المبلغة فلاشة تحوي على مقاطع وأفلام إباحية لزوجها الطبيب مع 24 سيدة في أوضاع مخلة بالشرف بفراش الزوجية فضلا عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ الإجراءات القانونية ضده حفاظا علي القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا بورود بلاغ من سيدة تدعى"م.ن"39 سنة بتضررها من الأعمال الخادشة للحياة التي ارتكبها زوجها ويعمل طبيب أسنان ومدير إداري بأحد المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات وتقديمها فلاشة تحوي على مقاطع فيديو لخيانته ومضاجعة أكثر من 24 سيدة بفراش الزوجية خلال فترة تواجدها خارج المنزل.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف مصدر تصوير مقاطع الفيديوهات والصور لضحايا الزوج لسرعة ضبطه وتسليمه للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن جانبه قال الدكتور "ا.ب " طبيب أسنان بمدينة طنطا والمتهم بممارسة الرذيلة مع سيدات خلال التحقيقات إن ما نشر عن وجود فيديوهات جنسية له عار تماما عن الصحة وأن السبب وراء تشويه صورته هو محاولة زوجته ابتزازه للحصول على أملاكه.



وأشار الطبيب إلى أنه يتعرض لحملة ابتزاز وتشويه من قبل زوجته تستخدم فيها وسائل الإعلام لمحاولة الضغط عليه لإجباره على التنازل عن ممتلكات تتجاوز الـ 3 ملايين جنيه

وأضاف أنه متزوج ولديه 5 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة وأن يوجد بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة وأنها قامت في شهر يناير الماضي بتحرير محضر ضده بقسم أول طنطا تدعي تعرضها للاعتداء والخيانة الزوجية ولم يتم إثبات أى شيء من ذلك مشيرا إلى أنه في مرة أخرى استدرجت إحدى السيدات لافتعال مشكلة معه داخل مكان عمله وتشويه سمعته.

وأضاف طبيب الأسنان إلى أنه حرر عدة محاضر ضد زوجته بتهمة الابتزاز تحمل أرقام 3919 إدارى كفر الزيات و5441 إداري بمباحث الإنترنت.

وأضاف مصدر أمني إن الواقعة مازالت قيد التحقيقات لبيان صحة تلك الادعاءات من عدمه بجانب فحص الفيديوهات المتقدمة للوقوف على مدى صحتها وإذا كانت حقيقية أم مفبركة.