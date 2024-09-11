الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ممر آمن مقابل الرهائن، تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد على طاولة السنوار

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

كشف تقرير إخباري عن مزاعم اقتراح إسرائيلي بمنح زعيم حركة حماس يحيى السنوار ممرا آمنا للخروج من غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، والتخلي عن السيطرة على القطاع.

مقترح إسرائيلي جديد على طاولة حماس 

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن منسق ملف المفقودين والمختطفين الإسرائيليين، غال هيرش، قوله إنه عرض مقترحه هذا على المعنيين في الحكومة قبل يومين.

وزعم أنه "مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته ومن يريد الانضمام إليه".

وادعى: نريد استعادة الرهائن ونريد نزع السلاح، ونزع التطرف وبالطبع نريد نظاما جديدا لإدارة غزة"، مبينا أن إسرائيل مستعدة أيضا للإفراج عن السجناء الذين تعتقلهم كجزء من أي صفقة.

 

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حماس السنوار حركة حماس غال هيرش غزة إسرائيل

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