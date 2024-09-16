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رياضة

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة إلى أسرة أمين الشرطة ضحية أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه.

وقررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته على فيس بوك: “الحمد لله أمرت محكمة جنايات مطروح بإخلاء سبيل لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بالضمان المالي وقيمته 50 ألف جنيه وتأجيل الدعوى إلى 22 أكتوبر”.

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى أسرة أمين الشرطة قائلا: “تمنياتي ورجائي لأسرة المرحوم أحمد الشوبكي الموافقة علي قبول التصالح قبل الجلسة القادمة حفاظا علي مستقبل اللاعب، وفي جميع الأحوال لا نملك إلا الرجاء فقط مع تقديرنا الكامل لمشاعرهم وحزنهم علي فقيدهم”.

 

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

من ناحية أخرى، كشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

 

موقف أحمد فتوح من السوبر الأفريقي

وبناءا على ما تقدم فإن فتوح لن يتمكن من مرافقة بعثة الزمالك إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المحدد لها يوم 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

أحمد فتوح في قفص الإتهام، فيتو

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

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موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

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