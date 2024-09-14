قبل جلسة محاكمته الإثنين المقبل.. عقوبات تنتظر لاعب الزمالك أحمد فتوح.. القتل الخطأ وإحراز مخدرات أبرز التهم.. وخبير قانوني: الصلح مع أهل الضحية يخفف العقوبة

48 ساعة تفصلنا عن حسم مصير لاعب كرة القدم أحمد فتوح، حيث تنظر محكمة جنايات مطروح، بعد غد الإثنين، ثاني جلسات محاكمة لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وحول ذلك ترصد فيتو، العقوبة التي تنتظر لاعب نادي الزمالك وهل سيكون مصيره كمصير المطرب الشعبي عصام صاصا الذي صدر ضده حكم بحبسه 6 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة بعد تنازل أهل المجني عليه عن القضية، وهل تحمل جلساته المقرر انعقادها صباح يوم الإثنين المقبل مفاجآت هذا ما ننتظره ونسرد العقوبات المتوقعة عليه في حال رفض أسرة المجني عليه عدم التصالح مع اللاعب، كما نسرد أبرز الأدوية التي تعطي نتائج إيجابية في تحليل المخدرات، وكذلك نقدم العقوبات المقررة على القيادة تحت تأثير المخدر، فضلا عن الدفوع القانونية التي يلجأ لها المحامون لتبرئة المتهمين بالقيادة تحت تأثير المخدر والكحوليات.

عقوبة القيادة تنتظر أبو الفتوح

-كشف المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني أن مصير اللاعب أحمد أبو الفتوح في قضية المتهم بها بقتل أمين شرطة خطأ أثناء قيادته سيارته بطريق العلمين سيحسم في ثاني جلساته المقرر انعقادها بعد غد الاثنين بما ستحمله الجلسة من ادلة ثبوت سواء من بما يقدم من دفاع المتهم ودفاع المجني عليهم موضحا ان مصيره قانونيا سيتم حسمه ايضا في حالة إعلان دفاع المجني عليه تصالح أهل المجني عليه مع المتهم مؤكدا ان ذلك يحدث فرقا كبيرا في القضية.

واوضح انه في حالة تنازل أسرة المجني عليه سيتلقي أبو الفتوح عقوبة على تعاطيه المواد المخدرة ومخالفة السير بسرعة جنونية ترتب عليها الحادث البشع.

وأشار إلى أنه بذلك سيلقى نفس مصير المطرب الشعبي عصام صاصا في حالة تنازل اهل المجني عليه ولفت الى انه في حالة رفض أهل المجني عليه التنازل سيصبح مصير ابو الفتوح الحبس مدة لا تقل عن سنة إلى 3 سنوات، موضحا أن ذلك طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور والتي تنص علي أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأكد عرفات أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

أهم الدفوع القانونية للمحامين في قضايا القيادة تحت تأثير المخدرات:

- بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

- عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل.

- الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.

- الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا.

-عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.

- عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.

- مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.

- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.

- الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.

-عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.

صيدلي يكشف مفاجأة عن تحليل المخدرات

كشف الصيدلي علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، أن هناك أدوية عند تناولها يمكن أن تظهر نتيجة تحليل المخدرات إيجابي الحشيش منها أدوية مسكنات وأدوية للمعدة أشهرها الكونترولوك لعلاج حموضة وارتجاع المعدة وتصبح النتيجة إيجابي كاذب.

وأشار الصيدلي علي عبدالله في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أي انسان يجري تحليل الكشف عن المخدرات عليه أن يثبت اذا كان يتناول أي أدوية في وقت إجراء التحليل وإثبات ذلك بروشتة.

وأكد الصيدلي علي عبدالله أن نتيجة تحليل ايجابي للحشيش يمكن أن تظهر علي انسان لا يتعاطي الحشيش ولكن يتواجد باستمرار مع اشخاص تتعاطي الحشيش.

وأوضح أن تعاطي الحشيش يمكن أن يبقي تأثير في الجسم فترة طويلة قد تصل إلي ٤٠ يوما في تحليل البول و٩٠ يوم في بصيلات الشعر.

وأكد أن الحشيش له تأثير مهلوس علي الإنسان ويفقد السائق على سبيل المثال قدرته على تقدير الزمن والمسافة بدقة كما أن التعاطي للحشيش له آثار نفسية وطبية يصيب المتعاطي بالاضطراب النفسي والاكتئاب ويزيد من فرص الإصابة بجلطات القلب.

المدة التي تبقي فيها المخدرات في الدم:

- الأفيون: يستقر فى الجسم من يوم الى يومين اذا تعاطاه شخص عادي وليس مدمنا، أما اذا كان مدمن فيستقر فى جسمه أسبوع.

- الهيروين: يستقر فى البول من ثلاث الى اربعة أيام وفى الدم 12 ساعة وفى الشعر تسعون يوما.

- المورفين: يستقر فى البول من ثلاث الى اربعة أيام والدم 12 ساعة والشعر تسعون يوما.

- الحشيش: يستقر في الجسم اكثر من اسبوعين بعد الايقاف من التعاطي ويستقر فى البول حسب طبيعة الجسم من سبع ايام الى ثلاثون يوما ويستقر فى الشعر تسعون يوما وفى الدم اسبوعين.

- البانجو: يستقر فى الجسم والبول من سبع ايام الى ثلاثون يوما وفى الدم اسبوعين.

- الترمادول: يستقر فى البول من 12 الى 24 ساعة اذا كان شخص مبتدئ في التعاطي اما اذا تعاطي بااستمرار يستقر فى الجسم سبع ايام.

- المنوم والمهدئ: يظهر فى التحليل ومتوسط وجوده فى البول من ثلاث الى اربع ايام وفى الدم من 10 الى 12 ساعة.

وفيما يلي أبرز الأدوية التي تعطي نتائج إيجابية في تحليل المخدرات:

- منتجات القنب الطبية والتى يتناولها كثير من السائقين لزيادة انتباههم وتقليل توترهم.

-البنزويازيبينات والباربيتورات هم الاشهر وتظهر فى الادوية المنومة المهدئة.

-اميتال ونيومبتال وكلونازيبام ونايت كالم والفينوباربيتال دونتال.

- الادوية المضادة للقلق زاناكس و فاليوم و لورازبيام.

- مضادات الاكتئاب التي تعمل على تحسين المزاج وأشهرها (لوبنكس و اسينابين و ثيوتيكسين).

- المضادات الحيوية ومنها: توبلكسيل و ريفامبين وسيبروفار ديكستروميثور.

-مضادات الهيستامين وأهمها: دواء ديفينهيدرامين ودواء السودوايفيدرين.

-الادوية المسكنة كـ: المورفين الترامادول والميثادون والهيدروكودون و النالبوفين والفنتانيل الكوديين والبوبرينورفين والبريجابلين الجابابنتين

- الأدوية المنشطة مثل الامفيتامين.