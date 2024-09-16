الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لحظة النطق بالحكم على اللاعب أحمد فتوح بـ جنايات مطروح (فيديو)

أحمد فتوح
أحمد فتوح

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح تأجيل محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، والمتهم بدهس أمين شرطة إلى جلسة 22 أكتوبر مع إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه.

 

وأجرت فيتو بثا مباشر لرصد لحظة النطق بالحكم في جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح أمام جنايات مطروح.


كانت الأجهزة الأمنية فى محافظة مطروح، قد كثفت من تواجدها صباح اليوم فى محيط محكمة جنايات مطروح لتأمين ثاني جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطى وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.


وقد وصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.


وعلى الجانب الآخر حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.


تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.


وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم مع استمرار حبس فتوح. 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك اللاعب احمد فتوح المنتخب الوطني دهس أمين شرطة لاعب نادي الزمالك احمد فتوح لاعب نادي الزمالك محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح محكمة جنايات مطروح محاكمة اللاعب أحمد فتوح محاكمة أحمد فتوح جنايات مطروح محاكمة أحمد فتوح في مطروح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

ads

منوعات

المزيد

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية