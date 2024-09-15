الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا لتعزيز التعاون الثنائي

وزارة الخارجية بدر
وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم إلى موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية.

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روسيا مصر وروسيا الدكتور بدر عبد العاطي

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